Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt, nachdem sie sich in den Vortagen verhalten entwickelt hatten.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt, nachdem sie sich in den Vortagen verhalten entwickelt hatten. Gute US-Vorgaben liessen den EuroStoxx 50 um 1,2 Prozent auf 3769,79 Zähler steigen. Der Pariser Leitindex Cac 40 legte mit 1,5 Prozent auf 6492,33 Punkte noch etwas stärker zu, während der Londoner FTSE 100 um 0,75 Prozent auf 7549,65 Punkte anzog.

