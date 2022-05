Die Einhundert Energie GmbH erweitert Mieterstromlösungen für die Wohnungswirtschaft. Das Unternehmen baut die PV-Anlage auf eigenes Risiko auf das gepachtete Dach. Der Mieterstromanbieter Einhundert Energie GmbH bietet neuerdings standardisiert Mieterstrom im Dachpachtmodell inklusive PV-Finanzierung an. Wie das Unternehmen aus Köln mitteilte, erleichtert das Modell Immobilienunternehmen und Projektentwicklern in ihren Gebäuden Mieterstromanlagen anzubieten, ohne dabei in die PV-Anlagen investieren ...

