Mit einer Änderung des Energiewirtschaftsrechts will die Bundesregierung unter anderem den Netzausbau vereinfachen. Dazu soll ein Klimaschutzsofortprogramm beitragen, das bis Juli stehen soll. Die Bundesregierung will mit einem Klimaschutzsofortprogramm dazu beitragen, spätestens im jahr 2045 kliamneutral zu werden. Dazu hat das Kabinett einen Gesetzentwurf präsentiert, der Änderungen am Energiewirtschaftsgesetz vorsieht. Dabei geht es um die Vereinfachung des Netzanchlusses und neuen Projekten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...