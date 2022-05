Am Ende der zweiten und Anfang der dritten Aprilwoche litten in bestimmten nördlichen Regionen der Republik Moldau Aprikosen-, Pfirsich-, Kirsch- und Pflaumenplantagen unter zwei Wellen Nachtfrost mit Temperaturen von unter minus 9°C. In demselben Zeitraum war der Frost in der Mitte und im Süden des Landes viel schwächer, die Plantagen der mehrjährigen Erträge waren...

Den vollständigen Artikel lesen ...