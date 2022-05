Die liechtensteinische Bank hatte im Januar die vollständige Übernahme ihrer 75-Prozent Tochter angekündigt und ein Kaufangebot an die Minderheitsaktionäre lanciert.Vaduz - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hält nach dem Ablauf der Nachfrist eines öffentlichen Kaufangebots insgesamt 99,69 Prozent an der Bank Linth LLB. Die liechtensteinische Bank hatte im Januar die vollständige Übernahme ihrer 75-Prozent Tochter angekündigt und ein Kaufangebot an die Minderheitsaktionäre lanciert. Insgesamt 61,5 Prozent der Bank-Linth-Aktionäre hätten sich nun für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...