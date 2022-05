Zwei aufschlussreiche Kennzahlen zur Bitcoin-Bewertung Stablecoins en vogue von Karim AbdelMawla, Research Associate Es war kein Leichter Monat für den Kryptomarkt - zumindest gemessen an den Zahlen: Der gesamte Markt verlor seit 2. April rund 16 Prozent an Marktkapitalisierung und erreichte am 18. April einen Tiefpunkt von 1,39 Billionen US-Dollar, kletterte danach aber wieder auf einen Wert von fast 1,82 Billionen. Auch Bitcoin und Ethereum büßten seit letztem Monat 16,6 Prozent und 18,9 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...