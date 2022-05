- Rohstoffpreise in den USA seit März nicht weiter gestiegen - Nachfrageengpässen werden abgebaut, wenn auch nur langsam - Frachtkosten für Seetransport seit Ende 2021 rückläufig, aber immer noch auf historischen Höchstständen Das Aufflammen der Inflation, das nicht abzureißen scheint, besteht aus drei Teilen: dem Nachfrageüberhang im Jahr 2021, den sich selbst verstärkenden Effekten durch die Löhne, die in den USA bereits im Gange sind, und in letzter Zeit der Energiekrise, die durch den Krieg ...

