New York (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der EZB, ihre Leitzinsen gestern um 25 Basispunkte zu senken, lässt die Geldpolitik auf einem restriktiven Niveau und das trotz der Erklärung, dass der Zustand der Wirtschaft weiterhin schwach ist, so die Experten von Neuberger Berman.Das bedeute, dass sie aufgrund politischer Unsicherheiten wie etwa möglicher US-Zölle weiterhin vorsichtig in Bezug auf die Inflation sei und über die Rede von Frau Lagarde hinaus sicherstellen wolle, dass die Inflationsrate bis zum Sommer tatsächlich ihr Ziel von 2 Prozent erreiche. Frau Lagarde habe in ihrer Erklärung und während der Fragerunde mehr Informationen als üblich gegeben: Sie habe bestätigt, dass sich das Lohnwachstum wie erwartet abschwäche, und erklärt, dass es verfrüht sei, eine Diskussion darüber zu führen, wo man aufhören müsse. Dies bedeute, dass die EZB eine Art "Forward Guidance" beibehalte. ...

