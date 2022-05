Der Energiekonzern will die Abnahmeverträge für den Strom aus seinen Photovoltaik- und Windkraftanlagen in Deutschland und Spanien ausschreiben. Die Auktion ist für den Herbst geplant.Eine Ausschreibung der ganz anderen Art plant Baywa re für den Herbst. Der Münchner Projektentwickler sucht dabei Abnehmer für den Strom aus seinen Photovoltaik- und Windkraftanlagen in Deutschland und Spanien. Es sei geplant für ein Gesamtvolumen von zehn Terawattstunden Abnahmeverträge mit einer Laufzeit von zehn Jahren auszuschreiben, hieß es am Freitag. Die Ausschreibungsbedingungen würden derzeit noch ausgearbeitet ...

