Die BayWa will im Herbst Wind- und Solarstrom aus Anlagen in Deutschland und Spanien mit zehn Terrawattstunden (TWh) ausschreiben. Der Grünstrom wird Unternehmen über zehn Jahre angeboten. Das Agrar- und Energieunternehmen BayWa AG geht mit der bisher umfangreichsten Ausschreibung von Grünstrom in Europa an den Start. Wie die Tochter BayWa re mitteilte, handelt es sich um die größte Ausschreibung eines Projektierers für Stromlieferverträge (PPA) in Europa. Sie beinhaltet ein Stromvolumen von zehn ...

