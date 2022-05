Die Analysten von Goldman Sachs geben einen Ausblick auf die am Freitag um 1230 GMT zu veröffentlichenden US Nonfarm Payroll Daten. Lesen Sie auch: US April Nonfarm Payrolls Vorschau: Analyse der Reaktion des Goldpreises auf NFP-Überraschungen Wichtige Zitate "Wir schätzen, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im April um 300.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...