Gerade erst hatten wir sie hier als Thema - die vielbeschworene, - beschriebene und -zitierte Zeitenwende. Dabei ging es in dieser Woche direkt in die nächste Runde, historisch betrachtet. Denn die US-Notenbank, Federal Reserve Bank mit vollem Namen, zumeist aber liebevoll nur "Fed" genannt, hat am Mittwochabend unserer (Sommer-)Zeit den Leitzins angehoben. Das ist nun an und für sich kein allzu großes Ding, hatten die Damen und Herren rund um Fed-Chef Jerome Powell ja gerade erst im März schon einmal gemacht. Dass der Zinsschritt diesmal so genau beobachtet und kommentiert wurde, lag an seiner historischen Dimension. Erstmals seit 22 Jahren betrug die Erhöhung nämlich 0.5 Prozent- oder aber 50 Basispunkte. Uff! Gleich so viel?! Ja, gleich so viel, schließlich ist die Inflation in den USA drauf und dran, den Notenbankern davon zu galoppieren; für den März betrug die Teuerungsrate jedenfalls stolze 8,5%, den höchsten Stand seit Dezember 1981. Puh! ...

