Die WPD verkauft das Offshore-Geschäft an Global Infrastructure Partners. Zugleich will WPD die Solar- und Onshore-Aktivitäten ausbauen. Der Windenergiespezialist WPD hat sein Offshore-Geschäft an den Großinvestor Global Infrastrucutre Partners veräußert. Es geht dabei laut Firmenmitteilung um 100% der wpd offshore GmbH. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Die Offshore-Windenergie sieht vor weiterem Wachtsum. Auch Deutschland will die Technologie durch ...

