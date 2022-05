Das Unternehmen Kraftwerk Solutions und seine Partner kombinieren Photovoltaik, Wärmepumpen und Eisspeicher. Damit versorgen sie nicht nur die Betriebe mit Solarstrom, sondern liefern eine CO2-freie Heizung und Kühlung von Gewerbehallen. Dafür hat unsere Highlight-Jury das Prädikat "top innovation" vergeben."Wir sind jetzt in einem neuen Zeitalter angelangt, wo man die Gebäudehülle und das Energiepotenzial von Anfang an in die Architekturplanung mit einbeziehen muss", sagte Arnold Berens, Geschäftsführer von Kraftwerk Solutions aus Siegburg im Solar-Log-Expertentalk im vergangenen Herbst. In jedem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...