Der Dow Jones Industrial sackt in einem nervösen Anfangshandel um 1,17 Prozent auf 32 613,22 Punkte ab.New York - Die Wall Street kommt nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag weiter nicht zur Ruhe. Der Dow Jones Industrial sackte in einem nervösen Anfangshandel um 1,17 Prozent auf 32 613,22 Punkte ab. Er näherte sich damit wieder seinem Tief seit Februar, auf das er zu Wochenbeginn mit knapp 32 450 Zählern gefallen war. Im Wochenverlauf hat er aktuell 1,2 Prozent verloren. An der Nasdaq-Börse...

Den vollständigen Artikel lesen ...