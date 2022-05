Der EuroStoxx50 gibt um 1,82 Prozent auf 3629,17 Zähler nach. In der ersten Maiwoche ist er damit um 4,5 Prozent abgesackt.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte sind am Freitag belastet von Zinsängsten der Anleger weiter abgerutscht. Während die US-Notenbank Fed und die britische Bank of England schon fleissig die Leitzinsen anheben, gab es auch entsprechende Signale aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB). Nach Einschätzung des französischen Notenbankchefs Francois Villeroy de Galhau könnten die...

