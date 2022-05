Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 spielt kommende Saison in der 1. Fußball-Bundesliga. Mit einem 3:2-Heimsieg am 33. Spieltag gegen den FC St. Pauli ist den Knappen der Aufstieg nicht mehr zu nehmen.



