Erdbeeren gehören zu den beliebtesten Obstarten der Deutschen. Frisch geerntet oder direkt in den Mund - so schmecken Erdbeeren am besten. Daher sind Erdbeeren aus der Region bevorzugt. Bildquelle: Shutterstock.com Jetzt reifen die roten Früchtchen auf Brandenburgs Feldern heran. Sie sind das erste frische Obst aus der Region, das die Verbraucher sehnsüchtig erwarten....

Den vollständigen Artikel lesen ...