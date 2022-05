Abwärtstrend bei den Flächen in allen Produktionsgebieten: leichter Rückgang in Marokko, sehr deutliche Abnahme in Spanien und wesentliche Verringerung in Frankreich in allen Becken, mit einer sehr markanten Ausprägung in dem mittleren Westen. Diese Umfrage wurde bei Unternehmen des Sektors in Marokko, Spanien und Frankreich durchgeführt: Saatunternehmen und Techniker aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...