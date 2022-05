Die Nachfrage nach abgepackter Speiseware im Lebensmitteleinzelhandel und in den Discountern in Brandenburg bleibt anhaltend schwach. Der LEH kämpft sich von Werbung zu Werbung. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 18. KW 2022" des Landesamts für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock hervor. Bildquelle: Shutterstock.com Die...

