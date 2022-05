Der Euro bewegt sich wieder in der Nähe seines Ende April markierten Fünfjahrestiefs von 1,0471 Dollar.Frankfurt - Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0505 US-Dollar und damit in etwa einen halben Cent weniger als am Freitagabend. Gegenüber dem Franken hat der Euro weiter an Stärke gewonnen und kostet derzeit 1,0433 Franken, nach 1,0425 am Freitagabend. Der US-Dollar ist gleichzeitig zum Franken erstarkt und ist...

