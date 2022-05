Irene Lauro (Schroders): Entwaldungsfreie Lieferketten

02.05.2022 -

Die EU wird voraussichtlich von Unternehmen einen Nachweis darüber verlangen, dass von ihnen importierte landwirtschaftliche Produkte nicht durch Entwaldung zu Kohlendioxidemissionen (CO 2 ) und zum Klimawandel beitragen.

Der Block unternimmt endlich Anstrengungen, um nachhaltigere Konsumgewohnheiten zu gewährleisten: Neue Gesetze zielen darauf ab, die Entwaldung und Waldschädigung im Zusammenhang mit importierten Rohstoffen wie Palmöl und Soja zu reduzieren.

Die Ausweitung landwirtschaftlicher Flächen, die zur Erzeugung bestimmter Grundstoffe genutzt werden, und die damit verbundene Abholzung haben einige Gebiete der Welt in Netto-Emittenten von CO 2 aus Senken verwandelt, die Treibhausgase (THG) absorbieren können.

Der Gesetzesvorschlag sieht vor, die EU-Nachfrage nach entwaldungsbedingten Rohmaterialien durch nachhaltige Produkte und entwaldungsfreie Lieferketten zu ersetzen.

In seinem neuesten Bericht, veröffentlicht am 4. April, erinnert uns der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) daran, dass die Bekämpfung der Landverödung und das Stoppen der Entwaldung der Schlüssel zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen sind - oberste Priorität im Kampf gegen die Erderwärmung.

Die Bekämpfung der Abholzung in den Tropen könnte neben anderen natürlichen Klimalösungen mehr als ein Drittel der THG-Einsparungen ermöglichen, die erforderlich sind, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen.

Die tropischen Regenwälder speichern mehr Kohlenstoff als jede andere Art von Wald und beherbergen die grösste Artenvielfalt.

Es ist klar, dass sich Investoren in europäische Unternehmen und Überseeländer, die mit der nicht nachhaltigen Produktion von Rohstoffen in Verbindung stehen, die an der Entwaldung beteiligt sind, mit den bevorstehenden regulatorischen Änderungen auseinandersetzen müssen.

Darüber hinaus verdeutlichen die Änderungen auch materielle Risiken, die sich aus nachfrageseitigen Minderungsmassnahmen und aus Verhaltensänderungen hin zu einem nachhaltigeren Konsum ergeben können.

Allgemeiner gesprochen könnten Finanzinstitute daher bald mit Übergangsrisiken konfrontiert sein, die sich aus einer Politik ergeben, welche auf den Schutz der natürlichen Umwelt und die Reduzierung des Raubbaus der natürlichen Ressourcen abzielt ...

