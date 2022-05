Mit den Awards werden die erfolgreichsten Vermögensverwalter und Fonds ausgezeichnet, die sich am stärksten für sozial verantwortliche Investitionen (SRI) engagieren.Zürich - Die 40 Nominierten für die Swiss Sustainable Funds Awards wurden von einer Jury aus anerkannten Experten ausgewählt. Mit den Awards werden die erfolgreichsten Vermögensverwalter und Fonds ausgezeichnet, die sich am stärksten für sozial verantwortliche Investitionen (SRI) engagieren. Die endgültige Platzierung wird im Rahmen einer offiziellen virtuellen Zeremonie am 1. Juni bekannt gegeben.

