Analog dazu sind auch der durchschnittliche Strompreis am Spotmarkt und die Marktwerte für Wind gegenüber dem März gesunken. Im Februar lagen sie allerdings noch niedriger.Im April ist der Marktwert Solar auf 14,566 Cent pro Kilowattstunde gesunken - im März lag er noch bei 20,7 Cent pro Kilowattstunde. Dies geht aus den aktualisierten Daten auf "Netztransparenz.de" hervor. Analog dazu ging der durchschnittliche Spotmarktpreis von 25,2 auf knapp 16,6 Cent pro Kilowattstunde zurück. Die Marktwerte für Windkraft an Land und auf See sanken gegenüber dem März ebenfalls und lagen bei 12,7 und 13,4 ...

