Das deutsche PV-Unternehmen Enen Endless Energy GmbH startet heute auf der Crowdinvesting-Plattform Wiwin in ein neues Crowdinvesting. Anleger können in die Projektentwicklung von Photovoltaik-Kraftwerken investieren. Das neue Finanzprodukt bietet Anlegern die Möglichkeit bereits ab 500 € in die Projektentwicklung von zwei Photovoltaik-Freiflächenanlagen investieren. Dabei können Investoren von einer Verzinsung von 6 % pro Jahr sowie einem Bonuszins profitieren. Bei dem Enen Crowdinvesting Produkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...