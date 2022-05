Abnehmer der Maschinen dürfte Enel sein, die derzeit eine Gigawatt-Fertigung in Catania aufbauen. Singulus hat eine erste Anzahlung erhalten - insgesamt liegt das Auftragsvolumen im zweistelligen Millionenbereich.Singulus Technologies hat eine vorvertragliche Vereinbarung geschlossen, die die Lieferung von Produktionsanlagen für die Herstellung von Heterojunction-Solarzellen vorsieht. Das Gesamtauftragsvolumen liegt im unteren zweistelligen Millionenbereich, hieß es von dem Photovoltaik-Anlagenbauer aus Kahl am Main am Montag. Eine erste Anzahlung für die nasschemischen Anlagen von Singulus sei ...

