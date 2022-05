Derweil wird der US-Dollar mit 0,9932 zum Franken wenig verändert gehandelt. In der Nacht auf Montag hat der Dollar erstmals seit Ende 2019 die Marke von 99 Rappen wieder überwunden.Frankfurt - Der Euro ist am Montag bis zum Mittag leicht gestiegen. Zuletzt kostet die Gemeinschaftswährung 1,0537 US-Dollar und damit moderat mehr als am Morgen. Auch gegenüber dem Franken gewinnt der Euro an Wert und kostet aktuell 1,0465 nach 1,0433 Franken im Frühgschäft. Derweil wird der US-Dollar mit 0,9932 zum Franken wenig verändert gehandelt. In der Nacht auf Montag hat der Dollar...

