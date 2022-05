Cosmic Crisp®: Himmlischer Geschmack. Cosmic Crisp® hat eine erfolgreiche erste Verkaufssaison in Europa hinter sich. Der Markenapfel wusste sowohl in Italien als auch in anderen europäischen Ländern zu überzeugen und konnte zahlreiche Konsumenten mit seinen Geschmackseigenschaften begeistern. Cosmic Crisp®: Himmlischer Geschmack. Foto © Cosmic...

Den vollständigen Artikel lesen ...