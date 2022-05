Der Spezialstahlhersteller hat im ersten Quartal 2021 den Aufschwung fortgesetzt. Umsatz und Gewinn stiegen markant an. Dabei halfen Preiserhöhungen.Luzern - Der Spezialstahlhersteller Swiss Steel hat im ersten Quartal 2021 den Aufschwung fortgesetzt. Umsatz und Gewinn stiegen markant an. Dabei halfen Preiserhöhungen. So kletterte der Umsatz um 37 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro, wie Swiss Steel am Dienstag in einem Communiqué bekanntgab. Zwar konnte der Konzern nicht mehr so viel verkaufen wie vor einem Jahr: Der Absatz von Stahl sank um 5...

