Die Bau- und Immobiliengruppe führt ihren dynamischen Expansionskurs unvermindert fort, und setzt mit dem Erwerb des Hotel Conti in Dietikon einen weiteren Meilenstein.Zürich - Die private Bau- und Immobiliengruppe DHG Holding AG führt ihren dynamischen Expansionskurs unvermindert fort, und setzt mit dem Erwerb des Hotel Conti in Dietikon einen weiteren Meilenstein in der über 25-jährigen Unternehmensgeschichte. Die dynamisch wachsende Zürcher DHG Gruppe beweist mit der Akquisition des Business- und Meetinghotels Conti einmal mehr strategischen Weitblick im hart...

Den vollständigen Artikel lesen ...