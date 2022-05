Wie blicken Photovoltaik-Installateure auf die aktuellen Herausforderungen der Energiewende und was sind zukunftsträchtige Lösungen? In Dresden kamen 250 Fachpartner von Solarwatt zu den Fachpartnertagen zusammen, um über Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und die aktuellen Nöte zu diskutieren. Die Stimmung ist sehr gut, die mittelfristige Verfügbarkeit der Komponenten unsicher. Bei den Wärmepumpen entwickelt sich durch die Partnerschaft von Solarwatt mit Stiebel Eltron das Energiemanagement, bei den Wallboxen steigt das Angebot. In diesem pv magazine Podcast "live" vom Fachpartnertag ...

