FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.05.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 550 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2000 (2200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS XP POWER PRICE TARGET TO 4020 (5600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DOMINO'S PIZZA TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 310 (330) PENCE - BERENBERG RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1850 (1700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IWG TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 310 PENCE - BERENBERG RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2400 (2170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIRECT LINE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 300 (335) P - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4800 (5100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1820 (1890) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 710 (730) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 900 (760) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS B&M PRICE TARGET TO 460 (520) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1935 (2085) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 1.95 (2.20) EUR - 'NEUTRAL' - RBC CUTS ABCAM PRICE TARGET TO 1700 (1950) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2300 (2550) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1600 (1750) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

