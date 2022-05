Die Bank of China Ltd Luxembourg Branch setzt auf das OLYMPIC Banking System von ERI als neue Plattform zur Unterstützung ihres Custody- und Clearinggeschäfts.Genf - ERI ist stolz, bekannt zu geben, dass sich die Bank of China Ltd Luxembourg Branch (BOC) für OLYMPIC Banking System als neue Plattform zur Unterstützung ihres Custody- und Clearinggeschäfts entschieden hat. "Wir freuen uns und sind geehrt, von BOC ausgewählt worden zu sein, insbesondere angesichts der Anforderungen des Evaluierungsprozesses. Die Implementierung von OLYMPIC Banking System...

