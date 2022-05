Waltert folgt in seiner neuen Position auf Patric Märki, der mittlerweile als Senior Vice President & General Manager die Geschäfte von Hitachi Vantara in der Region EMEA verantwortet.Dreieich / Santa Clara - Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für digitale Infrastruktur, Datenmanagement und -analyse sowie digitale Lösungen, hat Eric Waltert zum neuen Vice President der Region EMEA Central ernannt (diese umfasst die Regionen DACH, CEE, Israel und Türkei). Der Schweizer tritt in seiner neuen Position in die Fussstapfen von Dr. Patric Märki...

