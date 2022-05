SMA Solar legt heute einen Traumstart hin. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund acht Prozent zubuche. Auf 40,02 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles SMA Solar-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Diese Marke liegt bei 36,00 EUR. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. SMA Solar-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...