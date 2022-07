Der chinesische Photovoltaik-Hersteller hat damit nach eigenen Angaben zum 24. Mal einen Weltrekord für monokristalline p-type-PERC-Solarzellen aufgestellt. Das National Institute of Metrology in China bestätigte die verbesserte Effizienz.Trina Solar konnte den Wirkungsgrad seiner monokristallinen PERC-Solarzellen mit 210 Millimeter Wafern weiter steigern. Im eigenen State Key Laboratory of PV Science and Technology sei eine Effizienz von 24,5 Prozent erreicht worden, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller mit. Dies sei ein neuer Weltrekord, den Trina Solar nun zum 24. Mal für diese p-type-Technologie ...

