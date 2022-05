Der Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, sagte am Dienstag, dass die Fed, sobald sie die Zinssätze wieder auf ein neutrales Niveau gebracht hat, je nach Inflationsniveau entscheiden kann, ob sie die Wirtschaft bremsen muss (d.h. durch eine weitere Anhebung der Zinssätze in den restriktiven Bereich), wie Reuters berichtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...