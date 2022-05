Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutliche Erholungstendenzen gezeigt. Doch die Verluste des Vortages konnte der Leitindex SMI dennoch nicht wettmachen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutliche Erholungstendenzen gezeigt. Doch die Verluste des Vortages konnte der Leitindex SMI dennoch nicht wettmachen. Laut Experten handelt es sich um eine rein technische Erholung, man befinde sich weiterhin in einem Bärenmarkt. «An der Stimmung hat sich nicht viel verändert, der Markt ist weiter von Zurückhaltung geprägt», sagte ein Händler.

