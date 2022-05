Verträge für Projekte mit mehr als 300 Megawatt hat das neu gegründete Unternehmen um den Hamburger Investor Jörn Reinecke bereits gezeichnet. Weitere sollen folgen, wobei der Fokus auf Photovoltaik-Anlagen in Deutschland und Spanien liegt.Green Fox Energy hat angekündigt, in den kommenden vier Jahren eine Milliarde Euro in Erneuerbaren-Projekte investieren zu wollen. Das Unternehmen um den Hamburger Investor Jörn Reinecke hat dabei Photovoltaik- und Windkraftprojekte im Blick, die bereits am Netz sind oder baureif sind. Green Fox Energy wolle jedoch auch in Projekte in früheren Entwicklungsphasen ...

