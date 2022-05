Das Oberlandesgericht Hamm hat eine Klage in Sachen Infraschall und Windenergie abgewiesen. Wenn die Klage im Verwaltungsprozess bereits endgültig abgewiesen wurde, besteht keine Möglichkeit mit dem gleichen Ziel noch einmal vor Zivilgerichte zu ziehen. Das OLG Hamm hat ein Urteil in Sachen "Infraschall und Windenergie" gefällt, das der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) ausdrücklich begrüßt. Infraschall sind Töne mit einer Frequenz, die unterhalb der Grenze dessen liegt, was ein Mensch ...

