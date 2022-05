Der SMI tritt gegen 09.15 Uhr mit +0,06 Prozent bei 11'549,12 Punkten auf der Stelle. Roche brechen um 4,3 Prozent ein.Zürich - Den Aktienmärkten steht ein wichtiger Handelstag bevor. Am Nachmittag werden in den USA Inflationsdaten vorgelegt, die nach Meinung von Marktteilnehmern entscheidend für den weiteren Kursverlauf sein dürften - auch in der Schweiz. In China waren bereits am Morgen Daten zur Preisentwicklung vorgelegt worden und höher als erwartet ausgefallen. Im frühen Handel kommen hierzulande die Indizes...

Den vollständigen Artikel lesen ...