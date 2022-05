FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS AVAST PRICE TARGET TO 550 (680) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS IAG PRICE TARGET TO 135 (150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ILIKA PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1430 (1300) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ITV PRICE TARGET TO 116 (136) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1330 (1265) P - JEFFERIES RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1320 (1200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 13200 (13500) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES BEAZLEY PLC TARGET TO 540 (500) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BP PRICE TARGET TO 540 (490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 140 (120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2860 (2570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES ASHTEAD GROUP TO 'OUTPERFORM' (SP) - PRICE TARGET 4625 (4950) PENCE - RBC RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3000 (2750) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS IAG PRICE TARGET TO 180 (196) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 11110 (16100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS VIRGIN MONEY TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 160 (230) PENCE



