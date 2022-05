Während der Finanzkonzern das Kommissionsgeschäft stetig ausbaut und dort im Startquartal stark zulegen konnte, bleibt die Gruppe bei der Aufnahme von Vorsorgegeldern in der Vollversicherung vorsichtig.Zürich - Die Swiss Life ist solide ins Jahr 2022 gestartet. Während der Finanzkonzern das Kommissionsgeschäft stetig ausbaut und dort im Startquartal stark zulegen konnte, bleibt die Gruppe bei der Aufnahme von Vorsorgegeldern in der Vollversicherung vorsichtig. Das zeigt sich auch in den am Mittwoch zum ersten Quartal vorgelegten Kennzahlen: Da kletterten die Gebühreneinnahmen beziehungsweise Fee...

Den vollständigen Artikel lesen ...