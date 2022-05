Zum Start der The smarter E in München wagte der Bundesverband Solarwirtschaft einen kleinen Rück- und Ausblick. Demnach ist die Stimmung auf einem Allzeithoch. Die Messe in München erwartet bis Freitag rund 50.000 Besucher, doch nicht alle Corona-Schwierigkeiten sind bereits vergessen.Der globale Photovoltaik-Markt wächst und wird in diesem Jahr wohl erstmals 200 Gigawatt Zubau auf Jahresebene überschreiten. Auch in Deutschland ist die Photovoltaik wieder auf dem Vormarsch und der Markt wächst. So überrascht es nicht, dass die The Smarter E in München auch wieder an Vor-Corona-Zeiten anknüpft. ...

