Es gab schon Wechselrichter-Hersteller die in das Modulgeschäft eingestiegen sind. Jetzt steigt ein Modulhersteller in das Geschäft mit Speicher und Hybridwechselrichter ein. Es zeigt sich ein Trend, bei dem die Hersteller immer mehr dazu tendieren, Anbieter von Photovoltaik-Komplettlösungen zu werden.Der Modulhersteller Jinko Solar nimmt neue Produkte in sein Portfolio auf. Doch neben neuen Solarmodulen für gebäudeintegrierte Photovoltaik-Lösungen stellte der Hersteller auf der The smarter E mehrere Speichersysteme vor. "Wir sehen den Speichermarkt da, wo der Modulmarkt vor zehn Jahren war", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...