Die puertoricanische Mangoindustrie organisiert sich immer mehr und freut sich darauf, in Zukunft ein eigenes Gütesiegel zu haben, so die Aussage von Veny Marti, Präsident des Mangoherstellers Martex Farms of Puerto Rico. Mangos of Puerto Rico. Foto © Martex Farms/Rivadulla Wie Herr Veny Marti in Bezug auf ein Qualitätssiegel für puertoricanische Mangos erklärt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...