ProExport nimmt an dem von der EU finanzierten "Horizon 2020"-Projekt SISTERS teil. SISTERS hat zum Ziel, Lebensmittelverlust und -abfall in den wichtigsten verschiedenen Stadien der Lebensmittelwertkette in Europa durch Innovationen zu reduzieren, indem jedes Glied der Wertkette anvisiert wird: neue Instrumente zur Förderung direkter und kürzerer Kettenverkäufe im Fall...

Den vollständigen Artikel lesen ...