Helsinki - Der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin befürworten einen NATO-Beitritt ihres Landes. Beide veröffentlichten am Donnerstag eine entsprechende gemeinsame Erklärung.



"Die NATO-Mitgliedschaft würde Finnlands Sicherheit stärken", heißt es darin. Als NATO-Mitglied würde Finnland zudem das gesamte Verteidigungsbündnis stärken. Finnland müsse deshalb dringend die NATO-Mitgliedschaft beantragen. "Wir hoffen, dass die noch notwendigen nationalen Schritte zu dieser Lösung in den kommenden Tagen zügig unternommen werden", fügten der Präsident und die Regierungschefin hinzu.



Ein Beitrittsantrag wird bereits in den kommenden Tagen erwartet. Ein NATO-Beitritt ist grundsätzlich nur auf Einladung möglich, außerdem müssen alle bisherigen Mitgliedsstaaten einstimmig zustimmen. Russland hatte schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, eine NATO-Mitgliedschaft Finnlands nicht tatenlos hinnehmen zu wollen.

