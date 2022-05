Der Elektrogerätehersteller AEG stellt auf der The smarter E in München ein neues Modul für den Markt privater und gewerblicher Dachanlagen vor.Das Solarmodul "AS-M3201-S" ist in drei verschiedenen Leistungsklassen, mit 430, 435 und 440 Watt erhältlich. Die Effizienz bewegt je nach Ausführung zwischen 20,7 Prozent und 21,1 Prozent. Die Leerlaufspannung liegt zwischen 43,5 und 43,7 Volt. Der Kurzschlussstrom wird von dem Hersteller mit 12,68 bis 12,80 Ampere angegeben. Maximal 1500 Volt darf die Systemspannung betragen. Die Betriebstemperatur des Moduls liegt zwischen -40 Grad Celsius und 85 Grad ...

