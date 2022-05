Hanwha Solutions wird seine Photovoltaik-Modulfabrik in den USA und seine Solarzellen-Produktionsanlage in Korea erweitern, um die wachsende weltweite Nachfrage nach zuverlässiger und nachhaltiger Energie zu decken. Hanwha Solutions, koreanischer Mutterkonzern von Qcells, will 320 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Photovoltaik-Produktion in den USA und Korea investieren. Davon will Hanwha 170 Millionen Dollar in den Bau einer 1,4-Gigawatt-Solarmodul-Produktionsanlage in den USA investieren. ...

